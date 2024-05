Petro sale en defensa de Name, el presidente del Congreso, quien habría recibido 3.000 millones de pesos en maletas, según Sneyder Pinilla

Quien diga que al senador Name le dieron dinero para aprobar las reformas del gobierno, simplemente esta mintiendo. El senador Name es miembro de la oposición y no ha escatimado un segundo en ejercerla. Que la justicia haga su labor. pic.twitter.com/gS2yRZUjNJ

“El doctor Olmedo empieza a recibir órdenes de un nivel superior para que empiece a organizar unos temas en el Congreso y, pues, obviamente, él me comenta las diferentes reuniones que tiene y me dice: ‘Sneyder, desafortunadamente, están queriendo hacer esto, queremos de pronto ver la forma de ayudar a esos temas del Congreso’. Yo recibo la instrucción de él y ahí arranca esta situación que hoy está pasando”, señaló Pinilla a SEMANA.

Aunque Name ha tenido momentos donde se ha mostrado como opositor del presidente, hubo un episodio donde fue funcional al Gobierno Petro. Ocurrió en medio del trámite de la reforma pensional, cuando se retiró del recinto y le cedió el manejo de la plenaria a la vicepresidenta del Senado, María José Pizarro, del Pacto Histórico, aliada de Petro. Pocos comprendieron en ese momento la razón de Name de ceder el control de la plenaria en la discusión de una reforma que ha dividido tanto las opiniones en el país como la pensional.

Pinilla dijo que en esta trama de corrupción hay más involucrados. “Hay más ministros y congresistas involucrados en el tema. Quien puede terminar de dar esta información es otro testigo clave que va a tener este proceso, el mismo doctor Olmedo, porque él sí sabía específicamente muchos detalles. Yo llegaba hasta cierto punto. Él me daba la instrucción, pero digamos que él tiene detalles precisos de todo. La idea es que él pueda hablar. Yo sé, doctor Olmedo, que si usted me está escuchando, sabe que esto que estoy haciendo no lo hago por hacerle ningún daño a usted, sino porque debemos contarle al país lo que realmente pasaba allí. Y si me está escuchando, que sé que es así, le digo que rompa su silencio, que diga lo que sabe, no es justo que usted y yo quedemos sacrificados mientras realmente las reformas se terminaban comprando para que fueran aprobadas. Es lo único que puedo decir”.