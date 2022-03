Confidenciales Ingrid Betancourt en debate presidencial: “El país está cansado y el cambio no es Gustavo Petro”

En medio del debate presidencial de la alianza entre SEMANA y El Tiempo, la candidata presidencial Ingrid Betancourt arremetió en contra de Gustavo Petro, luego de asegurar que ella iba a llegar a segunda vuelta a enfrentarse con el candidato del Pacto Histórico. Resaltó que la razón por la le ganaría a Petro es porque el país está buscando un cambio, pero este no era la respuesta.

“Cuando yo oigo que él dice, como ayer trinó, que hacía un llamado a las personas a que recibieran la plata que estaban ofreciendo para comprar votos, y que votan por él (Petro), eso es apoyar un delito”, comenzó diciendo la Betancourt, sobre la polémica desatada por la que también se abrió una investigación a Gustavo Petro.

Y agregó: “Yo le quiero decir a Colombia que yo estoy acá para que Gustavo Petro no le vuelva a poner conejo a Colombia; el país está esperanzado con un cambio y el cambio no es él, estos son dos populismos y los vamos a enfrentar”, concluyó la aspirante a la Presidencia, afirmando que la posición adoptada por Petro, con tolerancia hacia la compra de votos, no era lo que el país necesitaba, por lo que ella sería el “cambio” que necesitarían los colombianos.

Ante esto, el candidato por el Pacto Histórico aseguró que no había problema en que los colombianos le hicieran “conejo” a la compra de votos, siempre y cuando no cayeran en la trampa y se dejaran seducir por el delito.

En desarrollo...