Confidenciales ¡Insólito! Claudia López dice que hubo cero homicidios el 30 y 31 de febrero

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, vuelve a ser el centro de las críticas en Bogotá. Al entregar un balance sobre el comportamiento de los homicidios en la capital del país, la mandataria, insólitamente, aseguró que en los últimos tres días del mes no hubo homicidios en la ciudad.

La afirmación no tendría nada de raro si no fuera porque el cuadro que presentó la alcaldesa Claudia López tiene a febrero con un mes de 31 días y por obvias razones en ese cuadro, los días 30 y 31, que no existen en el calendario, tienen cero homicidios.

En su cuenta de Twitter la alcaldesa aseguró enfáticamente: “Los 2 últimos días hubo 0 homicidios. Cuando trabajamos juntos ciudadanía, Policía y Alcaldía con solidaridad colectiva somos imbatibles”.

No obstante, en el propio cuadro que presentó la alcaldesa López se ve claramente que los dos últimos días de febrero, que en realidad fueron el 27 y 28 de febrero, hubo siete homicidios.

Febrero cerró con la más baja cifra de homicidio desde 2020 cuando la Ciudad estaba totalmente en cuarentena. El atraco también va a la baja.

Los 2 últimos días hubo 0 homicidios.

Cuando trabajamos juntos ciudadanía, Policía y Alcaldía con solidaridad colectiva somos imbatibles. pic.twitter.com/9yV7qrV8GZ — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) March 3, 2022

Por supuesto, las críticas a la alcaldesa López no se hicieron esperar. Uno de los primeros en reaccionar fue el concejal por el partido Colombia Justas Libres Emel Rojas, quien le pasó cuenta de cobro a la mandataria local por su desatinado trino.

“Alcaldesa, en febrero de 2020 la ciudad no estaba en cuarentena total como usted lo afirma. Segundo, es obvio que los días 29, 30 y 31 de febrero de 2022 aparezcan con 0 homicidios ya que que esos días no existen en el calendario. ¿A quién engañan?”, aseguró el cabildante.

A Rojas se le sumó el exconcejal de Bogotá y hoy aspirante a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático, Andrés Forero.

“El gran logro de Claudia López en materia de seguridad es que en días inexistentes -30 y 31 de febrero- no se presentaron homicidios en Bogotá”, escribió Forero en su cuenta de Twitter.

Lo otro que le cuestionan a la alcaldesa López, es que en su mensaje en Twitter aseguró que en febrero de 2020 “la ciudad estaba totalmente en cuarentena”, cuando en realidad no es así y el aislamiento en la ciudad y todo el país inició fue en marzo de ese año.

Después de la polémica generada, la alcaldesa Claudia López, aseguró en su cuenta de Twitter que los dos últimos días a los que se refería eran el 1 y 2 de marzo, sin embargo en la gráfica que compartió solamente se referencian datos hasta febrero de 2022 y en ningún momento se menciona a marzo de este año.