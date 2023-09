Iván Name no acompañó a Gustavo Petro a Chile

El presidente Gustavo Petro invitó formalmente al presidente del Senado, Iván Name, a su viaje a Chile, donde asistió como uno de los invitados a la conmemoración del golpe de Estado contra Salvador Allende y hasta presenció el partido de la selección Colombia. Sin embargo, a última hora, el senador de la Alianza Verde se bajó del avión. En los rincones del Congreso trascendió que Name, supuestamente, no se sentía cómodo compartiendo escenarios con el jefe de Estado después de su fuerte llamado de atención desde el Congreso, ya que Petro relacionó a algunos senadores con el narcotráfico. SEMANA le consultó a Name y él, con su tono diplomático, respondió: “Me invitó el presidente, pero me pareció muy largo el trayecto de seis horas para ir a Chile”. En cambio, Andrés Calle, el presidente de la Cámara, sí viajó en primera clase.