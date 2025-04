Iván Name y Andrés Calle: los próximos días pueden ser definitivos para resolver su situación jurídica por el caso UNGRD

Los próximos días prometen ser definitivos judicialmente para Iván Name, expresidente del Senado, y para Andrés Calle, expresidente de la Cámara. Fuentes de la Corte Suprema de Justicia le confirmaron a SEMANA que el despacho del magistrado Francisco Farfán se prepara para presentar una ponencia que definirá la situación jurídica de Name y Calle, ya que, al parecer, habrían recibido 3.000 y 1.000 millones de pesos de la UNGRD, respectivamente, para impulsar las reformas del Gobierno Petro en el Congreso. Las pruebas en el caso de los dos congresistas tienen mucho peso. Hasta ahora, Name y Calle han guardado silencio y el cerco judicial parece que se cierra en contra de ambos.