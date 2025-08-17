Suscribirse

Javier Milei rechazó así el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El presidente argentino aseguró que “episodios como ese nos recuerdan la verdadera naturaleza de nuestra batalla y todo lo que está en juego”.

Redacción Semana
17 de agosto de 2025, 12:07 p. m.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay ha generado una ola de indignación y solidaridad, en medio del preocupante despertar de la violencia política que Colombia creía superada. Personalidades y líderes políticos de todo el mundo han enviado su mensaje.

El último en pronunciarse fue el presidente argentino Javier Milei. “Quiero expresar mis condolencias a la familia de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidente de Colombia, asesinado por defender las ideas de la libertad en su país natal. Episodios como ese nos recuerdan la verdadera naturaleza de nuestra batalla y todo lo que está en juego”.

Miguel Uribe Turbay

Bogotá, Julio 28 de 2025. Caso Álvaro Uribe el senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Angel del río ofrecieron declaraciones a medios.

Iván Cepeda responde a pedido de víctimas de falsos positivos para que sea candidato presidencial: “Consideraré seriamente su llamado”

Redacción Semana
Miguel Uribe Turbay y Alvaro Uribe Vélez.

Colombia se une en oración este domingo por Miguel Uribe Turbay. El expresidente Uribe dialogará con los precandidatos

Redacción Semana
