Javier Milei rechazó así el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El asesinato de Miguel Uribe Turbay ha generado una ola de indignación y solidaridad, en medio del preocupante despertar de la violencia política que Colombia creía superada. Personalidades y líderes políticos de todo el mundo han enviado su mensaje.

¿Y ahora qué? Colombia no se repone del doloroso magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Esto es lo que podría venir para el país

El último en pronunciarse fue el presidente argentino Javier Milei. “Quiero expresar mis condolencias a la familia de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidente de Colombia, asesinado por defender las ideas de la libertad en su país natal. Episodios como ese nos recuerdan la verdadera naturaleza de nuestra batalla y todo lo que está en juego”.