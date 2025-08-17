Confidenciales
Javier Milei rechazó así el magnicidio de Miguel Uribe Turbay
El presidente argentino aseguró que “episodios como ese nos recuerdan la verdadera naturaleza de nuestra batalla y todo lo que está en juego”.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay ha generado una ola de indignación y solidaridad, en medio del preocupante despertar de la violencia política que Colombia creía superada. Personalidades y líderes políticos de todo el mundo han enviado su mensaje.
El último en pronunciarse fue el presidente argentino Javier Milei. “Quiero expresar mis condolencias a la familia de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidente de Colombia, asesinado por defender las ideas de la libertad en su país natal. Episodios como ese nos recuerdan la verdadera naturaleza de nuestra batalla y todo lo que está en juego”.
🇦🇷🇨🇴l Milei expresa condolencias a la familia de Miguel Uribe, asesinado por la izquierda que no acepto que alguien pensara distinto e hiciera una oposición admirable a las ideas que están llevando a Colombia al caos. pic.twitter.com/xRFbiaq26Q— Escuela Austriaca de Economía 🇦🇷 (@DiegoMac227) August 17, 2025