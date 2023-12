La felicitación del presidente, Gustavo Petro, desde Dubái, a Francia Márquez: “A Cauca Star” ¿De qué se trata?

En medio de los eventos a los que ha asistido Petro, el mandatario no desaprovechó la oportunidad para enviar una felicitación a la vicepresidenta, Francia Márquez, con una publicación este viernes, 1 de diciembre, en su cuenta de X: “Un feliz cumpleaños a Francia”, acompañado de un poster en el que se lee: " Francia, a Cauca Star”.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y le cuestionaron por qué no llevó a Márquez a Dubai, mientras que otros le criticaron la imagen con palabras en inglés que no van con el acerbo tradicional de Márquez.