Confidenciales La portada de marzo que todos recuerdan sobre Trump hoy que tiene coronavirus

El 9 de marzo de este año, justo cuando gran parte del mundo empezaba a enfrentar la pandemia de covid-19, la reconocida revista The New Yorker hizo eco con una portada que reflejaba cómo el presidente Donald Trump llevaba con incredulidad y negligencia la epidemia frente al autocuidado que recomendaba la OMS frente al coronavirus. “Yo no quiero usarlo, eso solo es una recomendación. Yo me siento bien”, dijo en algún momento el mandatario con respecto al tapabocas. Hoy, esa portada toma vigencia y es recordada por los internautas, luego de que el presidente Trump, junto con la primera dama, Melania Trump, resultaran contagiados de coronavirus.