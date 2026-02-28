CONFIDENCIALES

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidirá en el caso de los congresistas involucrados en el escándalo de la UNGRD

Uno de los temas más espinosos que seguirán debatiendo confidencialmente los magistrados es si los enviarán a la cárcel.

Redacción Confidenciales
28 de febrero de 2026, 1:16 a. m.
Corte Suprema de Justicia.
Corte Suprema de Justicia. Foto: No

Tal como lo reveló SEMANA, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se alista para tomar una de las decisiones más significativas en medio de la contienda electoral: la suerte judicial de cinco congresistas y un exparlamentario vinculados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Corrupción en la UNGRD: tribunal negó la solicitud de libertad del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

El jueves pasado, en el seno de la Sala de Instrucción, se debatió la ponencia que busca llevarlos a juicio. Como dos de los seis togados no estuvieron presentes, se aplazó la decisión para esta próxima semana. Uno de los temas más espinosos que seguirán debatiendo confidencialmente los magistrados es si los enviarán a la cárcel. ¿Lo harán a escasos días de las elecciones del nuevo Congreso?

