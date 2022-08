Confidenciales “La sociedad nos mira y juzga de manera más ácida que con un hombre”: minMinas

El pasado miércoles 24 de agosto se dio una reunión diplomática que se tenía prevista entre la ministra colombiana de Minas y Energía, Irene Vélez, y la ministra de Comercio y Turismo de España, Reyes Moroto, en la cual se discutieron temas en pro de una ‘transición energética justa’, que “incentive la inversión, masifique las renovables, la movilidad limpia, la eficiencia energética y la descarbonización”, según lo dieron a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter del Ministerio.

Sin embargo, muchos internautas centraron su atención en algo que nada tenía que ver con la energía o las minas. Sus tenis. La ministra fue blanco de decenas de críticas por no asistir al evento con ‘tacones’.

España es aliado clave de nuestro sector minero-energético. Ya sea #EnTenis o en botas, trabajaremos por una #TransiciónEnergética justa, que incentive la inversión, masifique las renovables, la movilidad limpia, la eficiencia energética y la descarbonización. #SpamDeTenis pic.twitter.com/1xtk104FjZ — Minenergía (@MinEnergiaCo) August 25, 2022

Ante esto, la misma Vélez salió al ruedo ―en diálogo con Blu Radio― para defender su atuendo: “Las mujeres somos observadas de una manera distinta; cuando hay un hombre que se para y se posesiona en tenis, es un bacán, se ve joven, pero cuando una mujer lo hace, faltó al protocolo, no siguió la estética, no siguió las reglas, no respetó al par”.

“Yo he venido aprendiendo que a las mujeres nos toca pararnos con doble pantalón, porque aquí nos ven, la sociedad nos mira y nos juzga todo el tiempo de una manera mucho más ácida de lo que lo haría con un hombre”, agregó.

Asimismo, dijo, según registró El Colombiano, que “la sociedad nos juzga todo el tiempo de forma más ácida que lo harían con ellos. Es la brecha que tenemos que transitar, por eso, nosotras las mujeres valientes, tenemos la camiseta puesta”.

Al respecto, la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, se pronunció y dijo que le gustan los tenis de la ministra. “Se acabó la dictadura de los tacones, que nadie nos diga qué debemos usar”.

Por su parte, Sofía Petro, la hija del Presidente de la República, también comentó el hecho, afirmando: “Cuando no es porque bailan, es porque se ponen tenis... Discusiones para perder el tiempo o el intento consciente de descalificar a las mujeres con, literalmente, lo primero y menos importante que se les ocurra”.