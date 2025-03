La suerte incierta de Gustavo Bolívar: ¿Petro le dará su visto bueno para que sea precandidato presidencial?

El director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, está a la espera de definir si aspira o no a la presidencia con el guiño de Gustavo Petro. Aunque algunos dicen que estaría inhabilitado, pues la consulta interna del Pacto Histórico para escoger a un candidato único será en octubre próximo, eso no es cierto. La razón obedece a que las inhabilidades no aplican para las consultas, sino para la elección presidencial. Es decir, Bolívar podría renunciar en mayo próximo, un año antes de las elecciones de 2026. El problema es que Petro le dé el guiño, porque, aun cuando Bolívar marca bien en las encuestas, lo ha regañado en los consejos de ministros que se transmiten por televisión.