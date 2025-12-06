CONFIDENCIALES
Las amenazas persisten contra las precandidatas del Centro Democrático
Tras el asesinato de Miguel Uribe, las alertas siguen encendidas para las candidatas del Centro Democrático.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
El expresidente Álvaro Uribe reveló que la precandidata presidencial Paloma Valencia “vive encerrada” en plena contienda electoral por riesgos de seguridad. Y ella, en sus redes sociales, denunció que “los mismos que asesinaron a Miguel Uribe Turbay me quieren matar”.
SEMANA confirmó que la precandidata Paola Holguín también recibió una amenaza de muerte en los últimos días. El Centro Democrático denunció el tema ante las autoridades. A propósito de Cabal, le ha tocado reforzar su seguridad constantemente en los últimos meses. Tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay en plena campaña, las alarmas siguen encendidas.