Suscribirse

CONFIDENCIALES

Las amenazas persisten contra las precandidatas del Centro Democrático

Tras el asesinato de Miguel Uribe, las alertas siguen encendidas para las candidatas del Centro Democrático.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
6 de diciembre de 2025, 6:13 a. m.
Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal.
Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal. | Foto: Foto 1: Bernardo Peña/ El País. Foto 2 y 3: Semana.

El expresidente Álvaro Uribe reveló que la precandidata presidencial Paloma Valencia “vive encerrada” en plena contienda electoral por riesgos de seguridad. Y ella, en sus redes sociales, denunció que “los mismos que asesinaron a Miguel Uribe Turbay me quieren matar”.

Contexto: María Fernanda Cabal contó en vivo inédita historia de cuando sus hijos la vieron llorar: “Empiezo a conocer el inframundo”

SEMANA confirmó que la precandidata Paola Holguín también recibió una amenaza de muerte en los últimos días. El Centro Democrático denunció el tema ante las autoridades. A propósito de Cabal, le ha tocado reforzar su seguridad constantemente en los últimos meses. Tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay en plena campaña, las alarmas siguen encendidas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El expediente de Nicolás Petro fue “chuzado” en la Fiscalía. Dos policías de la Dijin serían responsables de la filtración de información que vincula al hijo del presidente

2. Aerocafé: el multimillonario contrato que el Gobierno Petro se juega con un solo oferente y que no cumpliría requisitos

3. Camino sin paz: el programa del gobierno Petro que fracasa en ejecución, atraviesa por problemas financieros y nadie vigila, según la Contraloría

4. Muerte de dos niñas envenenadas por talio: fueron víctimas de un plan asesino y una venganza por despecho, según los detalles de la investigación

5. Gesara Nesara: Así usaban a Trump como carnada para estafar a los funcionarios de la Fiscalía. Muchos cayeron

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Centro DemocráticoAlvaro UribeMaría Fernanda Cabal

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.