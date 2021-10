Confidenciales Las dudas que surgen tras el video de Epa Colombia lanzando billetes desde un helicóptero

La empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, divulgó un video en su cuenta en Instagram este lunes donde aparece en un carro negro de alta gama y un helicóptero, en un punto sin identificar. La mujer aborda la aeronave y deja ver que siente nervios de sobrevolar la sabana de Bogotá.

Sin embargo, minutos después, Epa Colombia toma un gran fajo de billetes de 50.000 pesos y los empieza a lanzar desde el aire, en una conducta que ha sido seriamente cuestionada en redes sociales y ha suscitado todo tipo de interrogantes.

¿Por qué motivo ella decide lanzar billetes al aire? ¿De dónde provienen dichos recursos? ¿Ha sido tan boyante realmente su emprendimiento de venta de keratinas para que ella se dé el lujo de lanzar billetes al aire? ¿Qué mensaje quiere enviar acaso? ¿De quién es el helicóptero en el que se movilizó Epa Colombia? “Amiga me ha ido super bien”, dice ella, tratando de justificar lo que está haciendo.

Barrera contó que habría aumentado el número de escoltas. “Aumenté la seguridad a la hora de salir. Es que el éxito trae consecuencias y ahora me siento más respaldada”, afirmó la influenciadora, quien advirtió que su camioneta ha sido seguida por motos de desconocidos.

Barrera también resaltó que muchas personas y marcas han querido hacerle daño a nivel personal y profesional. “Como ven que no pudieron con la Dian, ni con Invima, entonces ahora van es contra mi vida”, denunció.

“Si me siguen atacando esas empresas grandes de queratina, yo las voy a publicar, aunque me vengan miles de demandas. Yo quiero que me dejen quieta y poder algún día salir (a la calle) libre, regalar una foto libre, quiero comerme un perro en la esquina o salir a trotar”, agregó Epa Colombia, que hasta ahora no ha revelado los nombres de quienes presuntamente la están amenazando.

“Yo no le he hecho daño a nadie, mi único error ha sido salir adelante y ser exitosa”, agregó la influenciadora y empresaria. Finalmente, Epa Colombia sostuvo que recientemente ha vivido momentos de temor cuando sus escoltas le advierten que algunas motocicletas le han hecho seguimiento a su vehículo.

“Las personas que me estén haciendo esto no saben el daño que les hacen a miles de personas y mujeres que trabajan con este producto”, concluyó la influenciadora.