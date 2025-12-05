Llega a Colombia el modelo ‘vivienda primero’, orientado a mujeres migrantes y en condición de vulnerabilidad

A través del proyecto ‘Mujeres Echando Raíces’, operado por Expertise France y financiado por la Agencia francesa de desarrollo (AFD), llega a Cali y Quito (Ecuador) el modelo ‘vivienda primero’, el cual está orientado a las mujeres migrantes y en condición de vulnerabilidad.

Se trata de un modelo que ha sido implementado en países como Estados Unidos, Canadá, Finlandia y Dinamarca, que busca en dicho grupo poblacional mayor estabilidad habitacional, reducción sostenida de la vida en calle y mejoras comprobadas en inclusión social y bienestar.