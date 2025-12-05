Suscribirse

CONFIDENCIALES

Llega a Colombia el modelo ‘vivienda primero’, orientado a mujeres migrantes y en condición de vulnerabilidad

Este modelo de vivienda ha sido implementado en países como Estados Unidos, Canadá, Finlandia y Dinamarca.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
5 de diciembre de 2025, 4:33 p. m.
Compra vivienda
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. | Foto: Getty Images

A través del proyecto ‘Mujeres Echando Raíces’, operado por Expertise France y financiado por la Agencia francesa de desarrollo (AFD), llega a Cali y Quito (Ecuador) el modelo ‘vivienda primero’, el cual está orientado a las mujeres migrantes y en condición de vulnerabilidad.

Se trata de un modelo que ha sido implementado en países como Estados Unidos, Canadá, Finlandia y Dinamarca, que busca en dicho grupo poblacional mayor estabilidad habitacional, reducción sostenida de la vida en calle y mejoras comprobadas en inclusión social y bienestar.

“El principio fundamental del programa es: vivienda segura como punto de partida para el acceso a otros derechos, no la meta final. La llegada de esta estrategia a Colombia y Ecuador ocurre en un escenario difícil para mujeres en vulnerabilidad y crítico para las mujeres migrantes desde Venezuela”, resaltaron desde el proyecto ‘Mujeres Echando Raíces’.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Robbie Williams y Nicole Scherzinger interpretan en un sentido show el himno del Mundial 2026 en la ceremonia de sorteo de la Fifa

2. Este es el galardón por La Paz que recibió Donald Trump en pleno sorteo de la FIFA

3. Centro Democrático revela su lista al Senado: Álvaro Uribe regresa a la contienda electoral

4. Así fue el arresto de varios colombianos por fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero

5. Gobierno Petro y Clan del Golfo acordaron crear zonas de ubicación temporal en Córdoba, Chocó y Antioquia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Migrantes Mujeres

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.