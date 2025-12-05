CONFIDENCIALES
Llega a Colombia el modelo ‘vivienda primero’, orientado a mujeres migrantes y en condición de vulnerabilidad
Este modelo de vivienda ha sido implementado en países como Estados Unidos, Canadá, Finlandia y Dinamarca.
A través del proyecto ‘Mujeres Echando Raíces’, operado por Expertise France y financiado por la Agencia francesa de desarrollo (AFD), llega a Cali y Quito (Ecuador) el modelo ‘vivienda primero’, el cual está orientado a las mujeres migrantes y en condición de vulnerabilidad.
Se trata de un modelo que ha sido implementado en países como Estados Unidos, Canadá, Finlandia y Dinamarca, que busca en dicho grupo poblacional mayor estabilidad habitacional, reducción sostenida de la vida en calle y mejoras comprobadas en inclusión social y bienestar.
“El principio fundamental del programa es: vivienda segura como punto de partida para el acceso a otros derechos, no la meta final. La llegada de esta estrategia a Colombia y Ecuador ocurre en un escenario difícil para mujeres en vulnerabilidad y crítico para las mujeres migrantes desde Venezuela”, resaltaron desde el proyecto ‘Mujeres Echando Raíces’.