CONFIDENCIALES
Los colombianos, aún pegados al manejo del dinero en efectivo. Estas son las cifras
Un estudio de Forex.se evaluó la proporción de transacciones diarias realizadas con billetes y monedas.
Pese a los elevados costos que implica el manejo de efectivo tanto en temas de seguridad como de logística de transporte, este sigue siendo el método de pago preferido de los colombianos y, en general, de los países menos desarrollados.
Un estudio de Forex.se evaluó la proporción de transacciones diarias realizadas con billetes y monedas en 123 países y encontró que en Myanmar, Etiopía y Gambia el efectivo sigue siendo el rey, con más de 90 por ciento de las operaciones del día, mientras que en Corea del Sur, Noruega y China se está volviendo una reliquia, con menos de 10 por ciento.
Colombia ocupa el puesto 25, con una cifra de uso diario de 70 por ciento, solo superada en la región por Cuba, México y Argentina. El que tiene mejor registro es Brasil, con 22 por ciento, gracias a su plataforma PIX, en la que se inspiró el sistema Bre-B de Colombia.