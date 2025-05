Los datos de la economía en la sombra en Colombia

La shadow economy (economía en la sombra o informal) se refiere a todas las actividades que no se registran oficialmente, ya sea porque son ilegales o porque, aunque legales, no se declaran ante las autoridades. Esto incluye empresas ilegales, tráfico de drogas, vendedores ambulantes o transacciones en efectivo que no se registran en los libros. Aunque medir la economía informal es difícil, un estudio de la firma EY sostiene que esta se ha reducido del 17,7 por ciento del PIB mundial en el año 2000 al 11,8 en 2023 y que en los países de bajos ingresos representa una mayor proporción del PIB, situándose en un estimado del 42,4 por ciento. Por el contrario, en los países ricos cae al 5,9 por ciento, siendo Emiratos Árabes Unidos la nación con la menor proporción. En el caso de Colombia, la multinacional de servicios profesionales calcula que la economía en la sombra es de 20,9 por ciento del PIB, lo que equivale a unos 76.000 millones de dólares de 2023.