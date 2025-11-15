CONFIDENCIALES
Los excombatientes de las Farc, a buscar votos
Comunes enfrenta el desafío de conquistar al menos el 3% de los votos en 2026 para mantener su presencia en el Congreso.
Los miembros de Comunes tendrán que salir a recorrer las regiones y buscar votos para mantenerse vigentes en la política nacional y, sobre todo, para continuar con sus curules en el Congreso.
Los excombatientes de las Farc deberán obtener por lo menos el 3 por ciento de la votación a nivel nacional en las elecciones de 2026. El problema es que en 2018, cuando se midieron en las urnas, no alcanzaron el 1 por ciento ni en Senado ni en Cámara. El hecho de que no continúen fijas las diez curules que mantenían a raíz del acuerdo de paz va a cambiar la composición del Congreso.