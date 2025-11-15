CONFIDENCIALES

Los excombatientes de las Farc, a buscar votos

Comunes enfrenta el desafío de conquistar al menos el 3% de los votos en 2026 para mantener su presencia en el Congreso.

15 de noviembre de 2025, 7:47 a. m.