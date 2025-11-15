Suscribirse

Los excombatientes de las Farc, a buscar votos

Comunes enfrenta el desafío de conquistar al menos el 3% de los votos en 2026 para mantener su presencia en el Congreso.

Redacción Confidenciales
15 de noviembre de 2025, 7:47 a. m.
Los miembros de Comunes tendrán que salir a recorrer las regiones y buscar votos para mantenerse vigentes en la política nacional y, sobre todo, para continuar con sus curules en el Congreso.

Contexto: Álvaro Uribe no se puede someter a la JEP, como lo sugirieron excombatientes de las Farc. Estas son las razones

Los excombatientes de las Farc deberán obtener por lo menos el 3 por ciento de la votación a nivel nacional en las elecciones de 2026. El problema es que en 2018, cuando se midieron en las urnas, no alcanzaron el 1 por ciento ni en Senado ni en Cámara. El hecho de que no continúen fijas las diez curules que mantenían a raíz del acuerdo de paz va a cambiar la composición del Congreso.

