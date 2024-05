Luis Carlos Reyes, director de la Dian, entregó jocosa respuesta a Carolina Sanín que lo consultó por algo muy íntimo

En medio de ello, sus seguidores terminan haciéndole consultas que no van al caso y Reyes, quien ya es conocido en redes sociales como ‘Mr. Taxes’, no duda en responder jocosamente.

“Salí con un muchacho que era mal polvo, pero también tenía pocas luces. ¿Lo declaro como pasivo, o simplemente lo meto en los ingresos brutos ?”, le consultó Sanín al director de la Dian, quien no dudó en responderle jocosamente: “Apreciada Carolina: ese muchacho no parece que estuviera vivo. Me parece que se trata de una sucesión ilíquida ”.

Apreciada Carolina: ese muchacho no parece que estuviera vivo. Me parece que se trata de una sucesión ilíquida. https://t.co/ct8FjBCHoS

“Afortunadamente, no se considera como lavado de activos porque las sentencias por este delito fluctúan entre 10 y 30 años de prisión. No obstante, dependiendo de si es un pantalón tuyo o no, las consecuencias tributarias varían (...) Si el pantalón es tuyo, esos $20.000 seguramente ya hacían parte de tu patrimonio, por lo cual no son renta y tienes que del aclararlos en tu patrimonio, pero si no superas los 3.000 millones de pesos no te genera ningún tipo de impuesto”, indicó el director de la Dian.