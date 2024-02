Entre risas, director de la Dian, Luis Carlos Reyes, reacciona a influencer que insultó el modelo actual de la facturación electrónica

Uno de los mayores dolores de cabeza, de acuerdo con los contribuyentes, es la facturación electrónica, que consiste en la evolución de la factura tradicional.

De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), “para efectos legales tiene la misma validez que el papel, sin embargo, se genera, válida, expide, recibe, rechaza y conserva electrónicamente, lo que representa mayores ventajas”.

De igual manera, tributariamente es un soporte de transacciones de venta de bienes y/o servicios.

Al respecto, un influencer se quejó en sus redes sociales respecto a este proceso, y el hecho lo reaccionó el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, en su cuenta de TikTok, quien sin decir una palabra mostró su apoyo a las críticas hechas por el joven.

“Mari**, no hay una mier** que yo odio más en esta vida que me agobia, y que me haga mezclar el odio con impotencia, que me hace sentir que ser adulto es una mier** y es la facturación electrónica”, inició el joven.

Y agregó: “Hay que lidiar con la facturación electrónica y les voy a decir por qué. A mí me parece que es una mier**, [...] pues de pronto supongo que hay gente que no saben y al buscar en Google y te va a decir que dice es tributariamente un soporte de transacciones de ventas de bienes y o servicios, básicamente es una factura”.

Y cuestionó: “¿Pero la factura es un papel, no?, al parecer no. Yo pensaba que sí, pero no. La facturación electrónica es un papel que básicamente dice este chino me pagó esto por esto y yo recibí esa plata y salió de esta cuenta y ahora la tengo y fue una compra”.

Luego criticó que no es así en Colombia, donde está en papel, pues se necesita, para tema de impuestos, justificar en qué se gasta el dinero, y hay muchas cosas de por medio “y por la viveza de otros hacen que uno no pueda aclarar bien los hijos de put** impuestos, porque entonces el proceso a veces es así. Me comí esta pu** hamburguesa. Voy a pagar. Con qué pago, datáfono, por lo que hay que mandar un correo a ‘Zimbabwe’ y hasta responder un correo y tú tienes que mandar una foto”.

Por lo que dijo que debería ser “tan fácil, me da mi pu** factura electrónica, porque la vaina es que hay muchas empresas que lo hacen muy complicado, y eso les sirve es a ellos. Básicamente, se hacen los maric**”.

El director asintió con lo dicho por el joven, mostrando su apoyo a la facilitación de este proceso.