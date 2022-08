Confidenciales Marbelle no se esconde tras conciliación en Fiscalía y dice que es “obligación” querer a Petro

La cantante Marbelle, quien ha estado muy activa en las redes sociales, confirmó la semana pasada que llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, por lo que le pidió disculpas públicas a la vicepresidenta Francia Márquez luego de que en plena campaña electoral la calificara con adjetivos racistas, ya que la llamó ‘King Kong’ en repetidas ocasiones.

“De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a Francia Márquez por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo”, precisó.

Tras excusarse públicamente con la líder social, la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ reapareció este martes en su cuenta personal de Twitter y aseguró que actualmente es obligatorio querer al presidente Gustavo Petro, insinuando que no se puede hablar mal de este.

“Ahora, es obligación querer al cacas [Petro]… ¡Pilas!”, fue el mensaje que escribió la cantante de música popular para acompañar la publicación, que recibió cientos de comentarios. Asimismo, aprovechó el momento para cuestionar al nuevo gobierno con respecto a las masacres que se vienen presentando en el territorio nacional.

Cabe recordar que la artista vallecaucana no pudo ocultar su tristeza por el triunfo de Gustavo Petro en los comicios presidenciales y aseguró que no había posibilidad alguna de que se quedara en el país, debido a que no comparte los ideales políticos del cordobés.