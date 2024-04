Marchas 21 de abril | “Salimos para no ser una segunda Venezuela”: el llamado de Jaime Arizabaleta para protestar contra Petro

“Colombianos, llegó el día de defender la democracia. Es ahora o nunca. Esta fecha, 21 de abril, quedará en la historia y en la memoria de todos. No salimos por ningún partido político ni por ningún líder en específico. En esta marcha caben todos, esta marcha no tiene dueño ”, expuso.

A renglón seguido, Arizabaleta detalló las razones más importantes por las que se convocaron las marchas: “Salimos a defender la Constitución del 91, salimos a defender las pensiones y la salud. Salimos para no ser una segunda Venezuela. Si aún no has decidido salir, hazlo, por tus hijos, por tu familia, por la memoria de nuestros ancestros. Nos vemos hoy todos en las calles”.