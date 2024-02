María Fernanda Carrascal renunciaría a su licencia de maternidad para quedarse en la Cámara de Representantes. Vea las razones

La congresista del Pacto Histórico no tuvo lío alguno con abrir las puertas de su corazón y referirse a una cambio que se presentó en su realidad, lejos de lo que alguna vez consideró. La bogotana, según quedó registrado en un clip, reveló que estaba embarazada y ya está un estado avanzado de gestación .

Cuando una mujer queda en embarazo y toma su licencia de maternidad, el siguiente en la lista será llamado para ocupar la curul durante esos cuatro meses, pero puede hacer despedir o modificar la Unidad de Trabajo Legislativo sin problema alguno. Por esa razón, Carrascal cree que no es justo con su equipo de trabajo y ese asunto debe resolverlo en los próximos meses.

“En las 18 semanas que me tomaría, se congela mi equipo y entra otra persona a suplirme. El que llega puede votar distinto y acabar el trabajo que yo he venido haciendo. No hay una mujer en el Pacto Histórico que tenga la agenda ni las banderas que yo llevo”, dijo a Eva Rey.