Martín de Francisco salió en defensa de Francia Márquez tras supuesto lapsus

Las recientes declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez, a través de un discurso en el que habló sobre el desarrollo y el futuro de los jóvenes en Colombia, al tener en cuenta que niñas estudiantes irán a la Nasa, está causando revuelo en las redes sociales.

Todo lo anterior porque la coequipera de Gustavo Petro se confundió al manifestar su deseo de que las menores se conviertan en “astrólogas”, pero en realidad lo que la política debió haber dicho era ‘astrónomas’.

Textualmente, las palabras de la que será la encargada del nuevo ministerio de la Igualdad fueron: “Esperamos verlas en unos años como matemáticas, científicas, ingenieras, astronautas, astrólogas, aportando al desarrollo de su país y del mundo”.

En consecuencia, tanto actores de la política institucional como los cibernautas han estado opinando al respecto. Es por ello que Martín de Francisco, hermano de la actriz Margarita Rosa de Francisco, también quiso dar a conocer su punto de vista.

Desde la postura del hombre de 55 años, la vicepresidenta cometió un error, pero aprovechó para lanzar una indirecta.

Mediante su cuenta de Twitter, el también presentador escribió: “La vicepresidenta cometió un error con una palabra, pero por lo menos no se apropió de una playa pública”.

Lo cierto de todo esto es que la mandataria no se ha pronunciado luego del anuncio de la importante noticia en la que se asoció el viaje de 35 estudiantes a la Nasa, gracias a un proyecto liderado por la fundación She Is, a través del proyecto Ella es Astronauta, y en donde cometió la falla al confundir el término.