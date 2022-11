Confidenciales Miguel Polo Polo asegura que Francia Márquez se quiere “apropiar” del partido político que nació por su curul en Cámara

El pasado miércoles se conoció que el representante Miguel Polo Polo perdió una batalla en el Consejo Nacional Electoral: el Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo, movimiento afrodescendiente que avaló su candidatura al Congreso, obtuvo sin su participación la personería jurídica del Partido Ecologista Colombiano.

El partido, fundado por Ney Gregorio Navarro Jaramillo, respaldará al Gobierno y el representante se encuentra en una encrucijada por su posición opositora.

Por esto, el representante acusa a la vicepresidenta Francia Márquez de querer apropiarse de la colectividad, la cual logró la personería jurídica con su curul.

“La izquierda no pudo robarme la curul y ahora, en cabeza de Francia Márquez, pretenden apropiarse del partido político q nace gracias a los más de 40 mil colombianos de derecha que votaron por mi ¡No la tendrán fácil! No soy ni seré parte de este gobierno y no vendo mis convicciones”, trinó Polo Polo.

Su curul no está en riesgo, dado que el Consejo de Estado negó las acciones que pedían suspender al congresista mientras se tramitaba la nulidad de su elección. Sin embargo, el senador deberá decidir si renuncia a la nueva colectividad o si, por otro lado, se tolerará su posición de oposición.