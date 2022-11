Miguel Polo Polo pierde una pelea en el CNE: le otorgaron personería jurídica al Partido Ecologista, pese a que él se opuso

El congresista se opuso al reconocimiento de la personería jurídica del partido porque no lo convocaron a ser parte de la asamblea constitutiva de la casa política. Ahora el dirigente por las negritudes queda en una encrucijada, ¿por qué?

El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, perdió una pelea al interior de su casa política y ante el Consejo Nacional Electoral.

SEMANA conoció que este miércoles la plenaria del tribunal decidió avalar un borrador de ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada, Fabiola Márquez y Maritza Martínez, donde sustentan la legalidad de la constitución del partido y rechazan la petición de Polo Polo, quien solicitó no otorgar la personería jurídica a su casa política porque no lo tuvieron en cuenta a la hora de conformar la colectividad, pese a que él es quien tiene la curul de congresista.

La historia surgió porque Ney Gregorio Navarro Jaramillo, un hombre de Aracataca, Magdalena, en su condición de representante legal del Consejo Comunitario, Fernando Ríos Hidalgo (Elegua), el movimiento que avaló la candidatura de Polo Polo, solicitó el reconocimiento jurídico del nuevo Partido Ecologista Colombiano.

Ante esa solicitud, el congresista Miguel Polo Polo, representante elegido por la Circunscripción Especial de Afrodescendientes, pidió al Consejo Nacional Electoral que no reconociera la personería jurídica a la colectividad y se rechazara por improcedente, “atendiendo que el peticionario no representa ni hace parte de las directivas del Partido Ecologista Colombiano”, según se lee en la sentencia. Además, informó que él no fue convocado a la constitución de la casa política.

“Él puso de presente que la junta directiva del Consejo Comunitario no lo convocó para formar parte de la asamblea constitutiva del partido, por lo que solicitó al CNE abstenerse de realizar la inscripción del partido hasta tanto no se realice la convocatoria en debida forma, en la que se le permita participar”, dijo el tribunal.

Después de revistar las actas de constitución del nuevo partido político, el Consejo Nacional Electoral determinó “que en relación con la solicitud del señor Miguel Polo Polo, en su condición de representante a la Cámara elegido por la Circunscripción Especial de Afrodescendientes, período 2022-2026, en el sentido de que no se reconozca la personería jurídica a la colectividad, se rechazará por improcedente, atendiendo que el peticionario no representa ni hace parte de las directivas del Partido Ecologista Colombiano”, dice el documento.

SEMANA estableció que una cosa es que Polo Polo no sea directivo del ahora partido político Ecologista Colombiano, como lo deja claro en su sentencia el Consejo Nacional Electoral, pero él sí es parte de la casa política.

Miguel Polo Polo no perderá su curul por esta decisión del CNE. Sin embargo, abre la puerta para que el joven político quede en una encrucijada porque él sigue haciendo parte de la casa política que respalda el gobierno de Gustavo Petro, mientras Polo Polo insiste en su papel de opositor. ¿Qué decidirá el congresista? ¿Asumirá la disciplina de partido? ¿Renunciará?

Por ahora, el congresista puede interponer un recurso de reposición a la decisión de los magistrados, pero será la misma sala plena la que revise y defina el tema. Hasta la tarde de este miércoles 23 de noviembre, el controvertido líder de derecha no se había pronunciado frente al tema.