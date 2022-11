Celebra Miguel Polo Polo: el Consejo de Estado negó dos medidas cautelares que pedían retirarlo del Congreso

El congresista independiente Miguel Polo Polo celebró este lunes la decisión del Consejo de Estado de negar dos medidas cautelares que pedían suspenderlo provisionalmente del cargo, mientras el alto tribunal define la demanda de nulidad electoral que instauraron en su contra, porque se inscribió y ganó la curul en representación de negritudes, pero él fue indígena cuando estaba de brazos, porque lo registró su padre.

Las medidas cautelares que negaron los magistrados las solicitaron la indígena Miriam Chamorro y Mario Neira Galvis, dos ciudadanos que Polo Polo no conoce, pero que, cree, hacen parte de sus detractores que quieren verlo por fuera del Congreso.

“¡Nueva victoria! Consejo de Estado negó dos medidas cautelares que pedían mi suspensión del cargo como congresista. Para los que estaban festejando por la supuesta suspensión, quedaron viendo un chispero”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Y seguidamente dejó claro “que sigo en el Congreso haciendo oposición. ¡Toda la gloria para Dios!”.

En otras palabras, la demanda contra Miguel Polo Polo sigue en el Consejo de Estado, pero los magistrados consideraron que él puede continuar en el Congreso mientras ellos toman una decisión final que podría tardar entre uno y dos años aproximadamente.

El representante por las negritudes le dijo recientemente a SEMANA que, “cada tres días, los mamertos me están sacando del Congreso porque soy una de las pocas voces de la oposición en la Cámara de Representantes y porque soy el peor enemigo de la izquierda porque soy negro y pobre. Yo nazco del discurso de ellos. Tengo todo el perfil de las personas que ellos defienden, pero no soy de ellos. Yo contrarresto su discurso e invalido sus argumentos. Por ejemplo: un congresista del Pacto Histórico dijo que los jóvenes de la primera línea merecían el indulto porque eran jóvenes sin oportunidades, que habían vandalizado, que no tenían empleo, no tenían oportunidad de ingresar a la universidad. Entonces, yo me levanté y dije que también era de estrato 2, que venía de un pueblo, soy negro, no quemé policías y jamás les saqué los ojos simplemente porque no tenía condiciones económicas. Estoy en el Congreso con votos reales, sin derramar sangre, sin haber hecho terrorismo y sin curules regalas”.

Contra Polo Polo han presentado 12 demandas, de las cuales, 10 han sido admitidas.

“En una de ellas me demandaron porque, supuestamente, me habían reconocido como indígena. Eso es cierto, en parte. A mí me incluyen como indígena cuando yo era menor de edad, me incluye mi papá como núcleo familiar. Nunca adquirí un beneficio por parte de los indígenas, nunca una beca de estudio como ellos decían. Entré a mi universidad porque presenté un examen de admisión igual a todo el mundo, lo pasé con el cuarto mejor puntaje y me destaqué por ser el mejor estudiante en mi carrera. A mí me sacaron del censo indígena en 2019 –yo nunca fui a reuniones, al cabildo, nada porque nunca me interesó–, yo en el 2021 me autorreconozco como mayor de edad, como afro”, explicó.

Otra de las demandas es “porque no cumplía con los requisitos a la hora de inscribirme a la Cámara y una más porque a la otra candidata le encontraron, según ellos, unos votos más. Esos votos no son válidos porque la instancia donde se debía reclamar era el Consejo Nacional Electoral y no el Consejo de Estado. Todas las demandas no tienen sustento, hay unas que parecen más una especie de columna de opinión donde dicen por qué no debo ser representante por los afros y no utilizan un sustento jurídico, sino discurso mamerto”.

El abogado de Miguel Polo Polo es Abelardo de la Espriella y otros que, según él, se han prestado a ayudarlo de forma gratuita.