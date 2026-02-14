Nicolás Maduro, ¿negociación a la vista en Estados Unidos?

Al mejor estilo de los capos del narcotráfico capturados y encarcelados en Estados Unidos, Nicolás Maduro estaría usando una estrategia similar: explorar una posible colaboración con la Justicia de ese país a cambio de beneficios judiciales. Y no solo para él, sino para su esposa, Cilia Flores, presa igualmente en la cárcel de Brooklyn.

Nicolás Maduro decide guardar silencio en proceso por narcotráfico contra señalado aliado del dictador

Maduro podría, eventualmente, aportar información sobre el llamado cartel de los Soles y los tentáculos criminales del narcotráfico con líderes políticos venezolanos y de América Latina. ¿Maduro terminará confesando lo que sabe?