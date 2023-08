“No nos pesa una soga en el cuello del presidencialismo para aprobar las reformas”: Iván Name, presidente del Senado ante los empresarios

Ante decenas de empresarios que participan en el Congreso Nacional Empresarial convocado por la Andi, gremio que agrupa el tejido empresarial del país, el presidente del Senado, Iván Name, habló de las reformas que tramita el gobierno de Gustavo Petro en el Legislativo, donde tendrán que ser estudiadas y aprobadas, si a ello se llega en el parlamento.

El presidente del Congreso pidió que los colombianos tengan confianza en que en esos estrados, donde hay pesos y contrapesos con los que cuenta la sociedad civil, se harán los ajustes necesarios, porque “el problema de las reformas no es como entran, sino como salen”.

Name recalcó que “la vida no es en blanco y negro, no es el neoliberalismo y el Estado social” y con ese pensamiento, abordarán el reto de analizar las propuestas.