“No queremos que ‘guerrillerice’ el país”: María Fernanda Cabal se va con toda contra Petro y le exige que respete a los antioqueños

“Petro, respete a los antioqueños, no más calificativos y estigmatización para un departamento que quiere cumplirle a sus ciudadanos con los fines que propone la Constitución política. ¡Nosotros en Colombia no queremos que usted “guerrillerice” el país!”, señaló Cabal.

“Este gobierno no está contra Antioquia, porque está con el arriero agricultor y el industrial y su clase trabajadora que queremos que tenga mejor salario y más estabilidad; queremos que médicas y médicos lleguen a todo su territorio y no mueran niños picados por culebras caminando 8 horas para encontrar un puesto de salud”, dijo.

Pero, posteriormente, aseguró que no está de acuerdo con que se “paramilitarice” el departamento. “En lo que no estamos de acuerdo es que se pierdan los recursos públicos, o en la defensa de los carteles de la contratación que hacen las derechas que antes se vestían con esvásticas, no estamos de acuerdo con que se paramilitarice el departamento, y no se tome el camino de acabar con convivires y mafias políticas que lo han llenado tanto tiempo de sangre y de víctimas”, sostuvo.