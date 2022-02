Confidenciales Noemí Sanín y su rotundo “no” a la vicepresidencia

Algunos precandidatos presidenciales están en la búsqueda de su fórmula a la vicepresidencia. La tarea no ha sido fácil para ninguno. La excandidata presidencial Noemí Sanín ha sido una de las más solicitadas, pero ella de una vez dejó claro que no le interesa, bajo ninguna circunstancia, ser vicepresidenta de Colombia. Por eso, escribió el siguiente mensaje en su cuenta en Twitter: “Admiro profundamente a todos los que prestan su nombre para servir a la democracia. Algunos en los últimos 20 años me han ofrecido la posibilidad de ser vicepresidenta y se lo agradezco. Quise ser presidenta y no pude, ser vice no fue y no es mi aspiración”.