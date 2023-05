Confidenciales “Nosotros iremos hasta donde el pueblo colombiano decida movilizarse, mi único temor es fallarles”: presidente Petro

En una nueva alocución desde la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a referirse a las movilizaciones como uno de los ejes fundamentales de su Gobierno, ya que ha señalado que la población es el termómetro de las transformaciones.

En su declaración, que sorpresivamente fue corta, reconoció uno de sus máximos temores: fallarles a los millones de personas que fueron a las urnas a votar por él para llegar a la Presidencia de la República.

Sobre las movilizaciones indicó el jefe de Estado: “Nosotros iremos hasta donde el pueblo colombiano quiera y hasta donde el pueblo colombiano decida movilizarse en pro de las transformaciones sociales”.

También aseguró en su alocución: “Hay millones de hombres y mujeres en este país que aguardan con esperanza que estos cambios sucedan y que no les demos la espalda. Como ya he reconocido antes, mi único temor es fallarles y no poder cumplir con los sueños y la esperanza que muchas familias colombianas han depositado en este Gobierno”.

Así mismo, realizó una férrea defensa de sus polémicas reformas sociales, señalado que no son un capricho individual, sino una necesidad histórica, transformaciones que aseguró fueron sus promesas en campaña.

De la misma manera, realizó una especie de balance de los nueve meses de su administración e indicó que recibió con humildad y responsabilidad la tarea de ser el guardián de la democracia.

“Colombia, nuestro país, es el país de la belleza, de la reconciliación y de la resiliencia. Un país que apostó democráticamente por el cambio y por la paz. Yo he recibido con humildad y responsabilidad la tarea de ser guardián de la democracia y de la apuesta por el cambio de millones de colombianos”, sostuvo Gustavo Petro.