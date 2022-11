Confidenciales “Nuevamente, no cumple con lo pactado”: sigue incomodidad en la Alianza Verde por nuevo desplante del Gobierno

Este martes, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de Presupuesto General de Regalías para la vigencia 2023 - 2024. En medio del debate, la bancada de la Alianza Verde, bajo la iniciativa del representante Duvalier Sánchez, presentó una proposición de artículo nuevo que no se tuvo en cuenta.

Se trata de otro roce entre el Gobierno y la bancada de la colectividad, quienes han expresado en el pasado su inconformismo por el trato que han recibido sus propuestas e ideas.

La proposición de artículo pretendía acompañar a aquellos municipios PDET que no cuenten con la capacidad técnica para estructurar los proyectos que serían presentados ante los diferentes OCAD.

“Las entidades cabeza de sector (ministerios, departamentos, etc.) deberán apoyar con asistencia técnica, con el fin de que estos proyectos puedan ser susceptibles de financiarse con recursos del Sistema General de Regalías, previa solicitud de los municipios”, propuso la bancada.

De acuerdo con el representante, la proposición se estaba discutiendo con el Departamento Nacional de Planeación.

“El subdirector me dijo que esperara, que la iban a revisar. La proposición tuvo todo el respaldo de la bancada de la coalición Verde Centro Esperanza. Finalmente, nunca me dio respuesta, se avanzó en la discusión del proyecto de ley, se votó y la proposición no se pudo votar y tampoco contar con el aval del Gobierno”, manifestó.

En conclusión, el representante, vocero de la bancada de Cámara de la Alianza Verde, criticó duramente el nuevo desplante del Ejecutivo: “Nuevamente, el Gobierno no cumple con lo pactado”.