“Le gusta quemar políticos”: Jota Pe Hernández denuncia que fue víctima de un montaje creado por el equipo de Isabel Zuleta

Con pruebas en mano, el senador Jota Pe Hernández se pronunció sobre las fotos en las que aparentemente duerme en el Congreso de la República. En una denuncia difundida en redes sociales, el congresista de la Alianza Verde asegura que fue víctima de un montaje hecho desde la UTL de la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico.

En un video, el senador muestra el mismo día desde otro ángulo. De esa forma, se ve cómo contesta una llamada y se agacha en su pupitre por el ruido del Senado. En ese momento, según afirma Pulido, dos hombres que harían parte del equipo de la senadora se apresuran para tomar la foto.

“Afortunadamente pude conseguir estas pruebas para demostrarles claramente que no estaba durmiendo. Estaba contestando una llamada, quizás en una posición que aprovecharon para sacar una foto malintencionada”, dijo el senador en el video.

Por esta razón, el senador recordó el polémico video de la senadora Zuleta en campaña, en el cual asegura que la campaña a favor de Gustavo Petro “quemó” al candidato presidencial Sergio Fajardo y seguía Federico Gutiérrez.

“¿Cual era el objetivo? ¿Quemar a ese senador que no ha querido arrodillarse? ¿Les suena esa palabra? ¿Quemar a otro político? Uno de ellos es el jefe de prensa y otro es un asesor. Isabel Cristina Zuleta López, la misma a la que le gusta quemar políticos”, manifestó el senador en el video.

Pulido critica que, en vez de colaborar en el trabajo legislativo, los miembros del equipo de la senadora, a quienes identificó como Alberto Gómez Martín y Simón Gómez Azza, estén tomándole fotografías para difundir en redes.

“Dos tipos que deberían estar trabajando, construyendo proyectos que le beneficien al país y correspondiendo a esos 11 millones de pesos mensuales que les paga el Congreso. No, están aquí en plenaria tomando fotos que luego sacan de contexto en redes sociales y medios de comunicación para crear calumnias, injurias y difamaciones contra los que sí estamos trabajando”, concluyó el senador.

Finalmente, el senador aseguró que su equipo jurídico está evaluando las medidas legales a tomar por este tipo de injuria y calumnia. Esto involucraría funcionarios públicos, tanto la senadora Zuleta como los dos miembros de su UTL.

Jota Pe Hernández se opone a la reforma al Código Electoral

Los senadores Humberto de la Calle, Ariel Ávila y Jota Pe Hernández, de la coalición Verde Centro Esperanza, anunciaron que se unen en rechazo al proyecto de reforma al Código Electoral y aseguran que hay “mermelada” de por medio para ser aprobada rápidamente.

“Primero, la vigencia, es gravísimo. Ya se está agotando el calendario electoral, este no es el momento de cambiar las reglas del juego. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo y me parece un riesgo para la democracia”, manifestó Humberto de la Calle.

Además, asegura que los quieren “ferrocarrilear” con el mensaje de urgencia a la reforma. “Le pido formalmente al Gobierno que retire el mensaje de urgencia”, agregó.

Ariel Ávila aseguró que el Código Electoral propuesto “es muy peligroso para la democracia”.

“Una razón adicional es que 1.122 registradores municipales van a pasar a ser autoridades electorales. Eso significa que se vuelven cargos de libre remoción. Imagínese al registrador, con todos los cuestionamientos que hay, entregando estos cargos a diferentes clanes políticos”, dijo el senador de la Alianza Verde.

También manifestó sus reparos frente a la propuesta del voto anticipado y el voto remoto. “Alguien que desde su casa marque un tarjetón. ¿Quién garantiza que no tiene un fusil o una pistola al lado para marcar este tarjetón? ¿Quién garantiza que será confidencial el voto? Sobre todo, ¿quién garantiza que, en el camino que se lo lleven, no le cambien el tarjetón?”.

Por otro lado, Jota Pe Hernández reiteró la preocupación por el aumento de planta y presupuesto de la Registraduría. “Con la nueva reglamentación del voto electrónico, estamos hablando de que cerca de 10 billones de pesos van a estar aquí en juego”, sostuvo.

“Esta nueva reforma del Código Electoral nos genera pánico y nos alerta. Claramente no vemos transparencia, pero sí claramente indicios de corrupción”, concluyó el senador Verde.