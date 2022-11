“Vemos indicios de corrupción”: alternativos se oponen a la reforma al Código Electoral y piden que se retire el mensaje de urgencia

A raíz del debate en audiencia pública, salen a la luz varios detalles alarmantes de la reforma al Código Electoral propuesta por el Gobierno y la Registraduría. Por esto, senadores alternativos de la Comisión Primera anunciaron desde ya que se opondrán a la iniciativa por “indicios de corrupción”.

Los senadores Humberto de la Calle, Ariel Ávila y Jota Pe Hernández, de la coalición Verde Centro Esperanza, anunciaron que se unen en rechazo a la iniciativa y aseguran que hay “mermelada” de por medio para ser aprobada rápidamente.

La propuesta de Código electoral es una vergüenza, impulsada por el cuestionado registrador Alexander Vega.

Hay denuncias de entrega de puestos y mermelada a congresistas.

Aquí varios argumentos de su peligro para la democracia.https://t.co/OmSMBtWCX3 — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) November 22, 2022

“La bancada de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza no acompaña la idea del Código Electoral por varias razones. Primero, la vigencia, es gravísimo. Ya se está agotando el calendario electoral, este no es el momento de cambiar las reglas del juego. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo y me parece un riesgo para la democracia”, manifestó Humberto de la Calle.

Además, asegura que los quieren “ferrocarrilear” con el mensaje de urgencia a la reforma. “Le pido formalmente al Gobierno que retire el mensaje de urgencia”, agregó.

De la Calle también critica los elementos que no se limitan al procedimiento electoral, con normas que podrían hacer parte de una reforma política.

Ariel Ávila aseguró que el Código Electoral propuesto “es muy peligroso para la democracia”.

“Una razón adicional es que 1.122 registradores municipales van a pasar a ser autoridades electorales. Eso significa que se vuelven cargos de libre remoción. Imagínese al registrador, con todos los cuestionamientos que hay, entregando estos cargos a diferentes clanes políticos”, dijo el senador de la Alianza Verde.

También manifestó sus reparos frente a la propuesta del voto anticipado y el voto remoto. “Alguien que desde su casa marque un tarjetón. ¿Quién garantiza que no tiene un fusil o una pistola al lado para marcar este tarjetón? ¿Quién garantiza que será confidencial el voto? Sobre todo, ¿quién garantiza que, en el camino que se lo lleven, no le cambien el tarjetón?”.

Por otro lado, Jota Pe Hernández reiteró la preocupación por el aumento de planta y presupuesto de la Registraduría. “Con la nueva reglamentación del voto electrónico, estamos hablando de que cerca de 10 billones de pesos van a estar aquí en juego”, sostuvo.

“Esta nueva reforma del Código Electoral nos genera pánico y nos alerta. Claramente no vemos transparencia, pero sí claramente indicios de corrupción”, concluyó el senador Verde.

Director de Cambio Radical denuncia que se “aceita” el trámite con puestos

Una escandalosa denuncia se escuchó este lunes en el Congreso por parte del director del partido Cambio Radical, Germán Córdoba, en medio de una audiencia pública sobre el trámite del proyecto de ley que moderniza el Código Electoral. De acuerdo con Córdoba, en la Registraduría Nacional habría más de 100 cargos que habrían sido nombrados por recomendación de congresistas.

Según el directivo, la iniciativa legislativa que se tramita actualmente en el Congreso “tiene la oferta de ampliar la planta de la Registraduría” con nuevos nombramientos, los cuales, según él, serían en “cargos muy jugosos y apetitosos”, y lo que se buscaría con esto sería “aceitar el trámite en el Congreso” de este proyecto de ley.

En audiencia pública sobre el proyecto de ley de Código Electoral, el Director de @PCambioRadical @gecordoba preguntó:



¿Cuántos congresistas se van a declarar impedidos por tener recomendados en la @Registraduria? pic.twitter.com/DwZtZ3tr90 — Cambio Radical (@PCambioRadical) November 21, 2022

“Tenemos en nuestro poder el listado de más de 100 cargos en la Registraduría que han llegado gracias a la recomendación o a la cercanía de un parlamentario. ¿Esos parlamentarios se van a declarar impedidos? Eso fue en el trámite anterior. ¿Qué ofrecimientos están haciendo en este? No podemos seguir con la práctica deleznable de tramitar proyectos de ley ofreciendo cargos y ‘clientelizando’ a las entidades”, afirmó de manera enfática Córdoba en el Capitolio.

El directivo se refiere a que en el Congreso pasado, la modernización del Código Electoral fue tramitada y aprobada. Sin embargo, la Corte Constitucional la tumbó posteriormente por algunos vicios de forma y la iniciativa tuvo que hacer su tránsito nuevamente en el Legislativo.