Ordenan dos días de arresto para el periodista Gonzalo Guillén por desacatar fallo

En la decisión se cita el hecho que de manera periódica e insistente Guillén ha utilizado su cuenta de X (antes Twitter) para realizar señalamientos en contra de Mattos, a quien no baja de pederasta, homicida y paramilitar, esto pese a que no existe ningún antecedente judicial o un fallo en contra del empresario por estos hechos.

Pese a que el pasado 6 de febrero Guillén publicó en su cuenta una especie de rectificación frente a los señalamientos hechos contra Mattos, para ojos del juzgado este no cumplió con lo ordenado, por lo que se estableció un desacato.

Carlos Mattos y Gonzalo Guillén. | Foto: Archivo particular

Tras hacer una valoración de los hechos, el juzgado indicó que no se rectificaron los señalamientos hechos en contra de Mattos como lo ordenaba el Tribunal.

“La rectificación no se entiende cumplida, pues no logró el propósito perseguido y se quedó en el mero anuncio, ya que no corrigió la información que había publicado sobre el señor Carlos Mattos Barrero, y cuyo contenido expresara lo dispuesto por el juez constitucional de segunda instancia en la parte resolutiva de su decisión”, completa el fallo.