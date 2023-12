Otty Patiño tuvo que aclarar que aún no ha sido posesionado como alto comisionado para la paz

Justo cuando inicia el quinto ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN , la cabeza del Ejecutivo para este asunto, Otty Patiño, tuvo que salir a hacer una particular aclaración: él todavía no ha sido posesionado como alto comisionado para la paz.

Han pasado 14 días, exactamente dos semanas, desde que el presidente Petro designó a Patiño como su comisionado y sacó del cargo a Danilo Rueda con un mensaje escueto en su cuenta de X (antes Twitter), pero desde entonces no hay un decreto que le dé esa tarea de manera oficial a Patiño.

Ante las confusiones, el propio Otty Patiño tuvo que salir a aclarar que aún sigue ejerciendo como jefe de la delegación del Gobierno en la mesa con la guerrilla elena: “Aclaro que aún no me he posesionado como Alto Comisionado para la Paz, continuando así con mi rol como Jefe de Delegación del Gobierno para los Diálogos de Paz con el ELN”.