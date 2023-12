Doloroso: Colombia tiene el secuestrado más longevo del mundo. Esta es la tragedia de don Sanín Mena, de 87 años. Testigos dicen que lo tiene el ELN

La familia de Sanín Mena, que tiene cinco hijos, vive un infierno. “Le tomé la glucometría, le pregunté si iba a desayunar, y él respondió que comía por el camino. Se levantó y se fue. Y papá no volvió”. Quien habla es su hija Zita Mena, quien lo espera en casa desde entonces. No ha llegado prueba de supervivencia y ningún actor les ha reclamado pagar rescate, tampoco hay certeza de quién lo tiene. No se sabe nada. Solo que no está.