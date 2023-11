“No puede haber una ‘paz total’ cuando hay secuestrados”: hablan en SEMANA familiares de plagiados por el ELN

Sin embargo, todo parece indicar que este grupo subversivo condicionó este ciclo que empieza este jueves, 30 de noviembre, pues no estarían dispuestos a abordar lo relacionado con la liberación de las personas que tienen en su poder.

“En este río revuelto que quieren convertir este proceso de paz, hemos recogido en la calle a hoja firmada por el jefe de la delegación del Gobierno, en la que conmina al ELN a ir a una reunión extraordinaria, a tratar un punto que él quisiera imponer, se le olvida a este funcionario -Otty Patiño- que el ELN no cumplirá este o cualquier ultimátum que se le quiera imponer de manera unitaleral por la contraparte ”, se indicó en una misiva firmada por Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell y Bernardo Téllez, integrantes del ELN.

“No solamente se convierte en víctima quien está secuestrado, sino toda su familia y un país entero (...) no se nos puede olvidar lo que está pasando con miles de familias en Colombia, son cientos de familias que están sufriendo el duro flagelo del secuestro. Ayer, gracias a Dios nos permitieron tomar cinco minutos en la plenaria del Senado, nos escucharon y debatimos el tema. No puede haber una ‘paz total’ cuando hay secuestrados. No son retenidos, son secuestrados”, dijo de la Peña Durán.