La nueva amenaza de Antonio García a los colombianos y al Gobierno Petro: si el Estado no financia al ELN, se acaba el cese al fuego bilateral

Para este jueves 30 de noviembre está previsto que las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y de la guerrilla del ELN se encuentren en México, para iniciar con el quinto ciclo de paz en el que se tocará el tema del secuestro.

El senador Iván Cepeda, que además es negociador de paz del Gobierno, anunció que los temas principales estarán relacionados con el tema del secuestro y que se harán unas peticiones puntuales al ELN para poder seguir en la negociación de paz.

“Quiero señalar claramente el compromiso de nuestra delegación de que nombre por nombre, caso por caso, exigiremos al ELN que ponga en libertad a las personas que tiene en su poder y que más allá de ello, renuncie definitivamente a esa práctica”, dijo Cepeda.

antonio garcía Comandante del ELN | Foto: AFP

El pronunciamiento de Cepeda se dio en la plenaria del Senado, donde varios familiares de secuestrados tuvieron la oportunidad de ser escuchados y contar el sufrimiento que han tenido que padecer por cuenta de este delito de lesa humanidad que cometen el ELN y otros grupos terroristas en Colombia.

“Conmovidos por los testimonios que acabamos de escuchar y enviamos nuestra solidaridad a los familiares de los secuestrados. La delegación del Gobierno nacional se trasladará a México y el jueves tendrá la oportunidad de estar ante la delegación del ELN”, reiteró.

Sin embargo, en el mismo momento en que Cepeda anunciaba las exigencias que se harían al ELN, el máximo comandante de ese grupo criminal daba una entrevista a Red + Noticias donde una vez más asegura que esa organización seguirá secuestrando porque necesitan financiarse. Además, advirtió al Gobierno Petro que si el Estado no los financia, sencillamente no seguirán en el cese al fuego bilateral que terminará su vigencia el 24 de enero de 2024.

El presidente Gustavo Petro ha querido endurecer su discurso contra los grupos criminales. A las disidencias y al ELN les dijo que “se visten de traquetos”. | Foto: PRESIDENCIA

“Por eso el ELN no puede comprometerse si no hay igual compromiso de parte del Gobierno. No se le puede pedir al otro lo que uno no está en condiciones de hacer. Este tema de la financiación lo hemos conversado en todas las negociaciones, llevamos décadas proponiéndolo”, aseguró

Y añadió: “Ahora es inevitable solucionarlo por cuanto se nos solicitó acordar un Cese el Fuego bilateral por seis meses, y no podríamos seguir si no se soluciona el asunto económico, pues a los guerrilleros hay que cubrirles la comida, la salud, sus condiciones de vida básicas de cualquier tropa”, dijo García en la entrevista con Red + Noticias.

Esto significa que si el Gobierno Petro no financia a la guerrilla del ELN, como lo propuso el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, el 24 de enero del próximo año se acabaría el mecanismo que se empezó a implementar desde el pasado mes de agosto. “Si no se quiere que busquemos la economía por vías ilegales tendría que existir una forma legal, pero seria y habría que pensarse en garantías. Con esto no se puede jugar”.

Negociadores del Gobierno y del ELN en sesión de trabajo en La Habana (Cuba). | Foto: Presidencia de la República

Según García, un funcionario del Ejecutivo (aunque no precisó la época) le dijo que la financiación de este grupo criminal no es costosa para el Estado. “El asunto de cuánto y para cuántos es un asunto mecánico o de contabilidad, lo fundamental es lo político. Le cuento que en una oportunidad un funcionario de un gobierno me preguntó esa información, cuando le di cifras, soltó una carcajada, y le pregunté los motivos de su carcajada, y me respondió que esas cantidades eran ‘chichiguas’ para un Estado”.