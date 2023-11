Partido Liberal pide al Gobierno Petro no iniciar quinto ciclo de paz con el ELN hasta que esa guerrilla libere a todos los secuestrados

Sin embargo, en el Congreso de la República hay molestia por ese viaje que se hará ya que no se ha hecho una petición clara al grupo guerrillero en esa materia y por eso se solicitó que no inicie el quinto ciclo de paz.

“No puede seguir pasando que en este Senado nos quedemos callados mientras el ELN mata, secuestra y extorsiona a medio país. Este quinto ciclo de paz se debería cancelar hasta que ese grupo terrorista libere a todos los secuestrados que tiene en su poder. No podemos seguir permitiendo que estos bandidos tengan a Colombia secuestrada”, dijo el congresista.

Así mismo le dijo al senador Iván Cepeda que no se “ponga ese piano encima” porque el ELN no tiene voluntad de paz y en diferentes escenarios han manifestado que no dejarán esta práctica delictiva.