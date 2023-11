ELN es quien manda en negociación de paz: estas cartas demuestran que la guerrilla condicionó su viaje a México y que no abordará tema del secuestro

“En este río revuelto que quieren convertir este proceso de paz, hemos recogido en la calle a hoja firmada por el jefe de la delegación del Gobierno, en la que conmina al ELN a ir a una reunión extraordinaria, a tratar un punto que él quisiera imponer, se le olvida a este funcionario que el ELN no cumplirá este o cualquier ultimátum que se le quiera imponer de manera unitaleral por la contraparte”, dice la carta que está firmada por Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell y Bernardo Téllez.

Carta ELN 1 by Semana on Scribd

Por esa razón, no se entiende por qué él viajó a México si en las cartas de la guerrilla con fecha del 19 y 23 de noviembre quedó claro que no tocarían ese tema e incluso se evidencia que ni viajarían a ese país si no se tocaban otros temas.