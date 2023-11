Nuevo secuestro en Colombia: comerciante fue plagiado en Norte de Santander

Un nuevo secuestro estremece al departamento de Norte de Santander: un reconocido comerciante fue plagiado en las últimas horas en el municipio de Ocaña.

Según el reporte de la Policía Nacional, Geovany Álvarez se desplazaba en la zona urbana y tenía como destino el mercado público. En medio del recorrido, fue sorprendido por los delincuentes.

Se conoció que los sujetos se movilizaban en una motocicleta e intimidaron a la víctima con un arma de fuego para que los acompañara, tomando rumbo desconocido.

Una unidad especializada de la institución activó un plan candado en ese sector de la región para ubicarlos. Sin embargo, no hay rastros del empresario ni de los captores.

Con este episodio, ya son veintiséis casos de secuestros reportados este año en el departamento de Norte de Santander atribuidos al ELN, las disidencias de las Farc y el EPL.

El concejal de Ocaña, Cristhiam Jiménez, detalló que el rapto ocurrió cuando los allegados de las otras víctimas de este drama clamaban en Bogotá por las liberaciones.

“Mientras los familiares de los secuestrados iban al Congreso a pedir su libración, una nueva familia ocañera empieza a padecer este flagelo, fue secuestrado el comerciante Geovany Álvarez”, dijo el cabildante.

En Vicky en Semana, hablaron algunos de los familiares de secuestrados por el ELN. Ana Milena de la Peña Durán, esposa de Fabián Arias, empresario plagiado por esa guerrilla, pidió la pronta liberación de todas aquellas personas que están en poder de este grupo subversivo.

De acuerdo con Ana Milena de la Peña Durán, hoy miércoles, 29 de noviembre, su esposo completa 58 días de estar secuestrado.

“No solamente se convierte en víctima quien está secuestrado, sino toda su familia y un país entero (...) no se nos puede olvidar lo que está pasando con miles de familias en Colombia, son cientos de familias que están sufriendo el duro flagelo del secuestro. Ayer, gracias a Dios, nos permitieron tomar cinco minutos en la plenaria del Senado, nos escucharon y debatimos el tema. No puede haber una ‘paz total’ cuando hay secuestrados. No son retenidos, son secuestrados”, dijo de la Peña Durán.

Por su parte, Decnis Yolima Díaz, hermana de Jhon Jairo Díaz, se refirió a la negativa por parte del ELN para hablar sobre el tema del secuestro en medio del nuevo ciclo de conversaciones con el Gobierno Petro que inicia mañana jueves, 30 de noviembre.

“El tema del secuestro es una prioridad, una urgencia (...) las negociaciones no se pueden llevar a cabo cuando no hay una voluntad real de paz, cuando siguen habiendo secuestros, cuando siguen alterando nuestro sistema social. Entonces, exigimos que si hay negociación, tiene que haber no más secuestro y liberar a todos los plagiados”, destacó Díaz en Vicky en Semana.

En una nueva intervención en Vicky en Semana, por parte de la esposa de Fabián Arias, dijo que por el momento no se ha presentado una comunicación con el ELN tras el secuestro de su familiar. No obstante, recalcó que tiene certeza que está en poder de ese grupo guerrillero, dado que, el exalto comisionado para La Paz, Danilo Rueda, lo confirmó.

“En estos momentos nosotros no hemos tenido ninguna comunicación, no sabemos sobre su estado de salud de Fabián, no sabemos dónde se encuentra, no nos han enviado pruebas - de supervivencia-. No sabemos absolutamente nada”, agregó Ana Milena de la Peña Durán.

Entre tanto, Decnis Yolima Díaz también fue enfática en decir que, tras el secuestro de su hermano, en ningún momento se han comunicado desde el Gobierno nacional, ni los secuestradores, con los familiares de Jhon Jairo Díaz.