Pablo Escobar: el día que el capo huyó por la selva con su esposa embarazada de ocho meses de Manuela

“A los siete años de casados. Después del asesinato de Rodrigo Lara, Pablo llegó y, sin explicarme nada, me dijo que teníamos que irnos, porque nos iban a matar. Yo tenía ocho meses y medio de embarazo de Manuela y tuvimos que salir corriendo por la selva para llegar a Panamá.

Atravesar la selva de la mano de un médico y mi hijo pequeño de 7 años, sintiendo que mi hija, Manuela, iba a nacer en medio de esa selva me generó pánico. Y como si fuera poco, en medio de esa situación, los medios de comunicación registraban el romance de Pablo con Virginia Vallejo y hasta se decía que se iban a casar. Eso hoy, más que nunca, me doy cuenta de que más violencia de género que esa no hay”.