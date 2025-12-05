El cruce entre Paloma Valencia e Iván Cepeda ha generado numerosos comentarios en el mundo político. La senadora y precandidata del Centro Democrático le dijo al también senador y candidato de la izquierda “Iván Cepeda no me vaya a mandar a matar”, en medio de un acalorado debate en el recinto del parlamento colombiano.

Desde ahí, Valencia ha recibido decenas de críticas y elogios en redes sociales. “La estrategia de respuesta de Iván Cepeda es la de todo machi-progre que quienes lo conocemos sabemos que es. Me dice ‘calmada, cálmese’ riéndose y callándome con la manito. Vaya a calmar a Santrich y a Calarcá que están dando órdenes de acabar conmigo. El debate de control político era sobre cómo el narcoterrorismo de Calarcá y de la Nueva Marquetalia están actuando sobre el alto gobierno. Los mismos que asesinaron a Miguel Uribe Turbay y planean matarme. La Nueva Marquetalia se creó gracias a que Iván Cepeda ayudó a sus cabecillas a escapar con la teoría del entrampamiento".