Petro dice que sus críticos están acostumbrados a tener a la “oligarquía” en la diplomacia; le responden con nombramiento que hizo

La decisión se tomó porque ambos hacían parte de un comité en el que se puso a disposición la hoja de vida de Ninco Daza y en su momento la falta de experiencia era bastante criticada para el cargo. La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento confirmó que la experiencia que presentaba no alcanzaba el grado de sobresaliente y, por lo tanto, no debió haber sido avalado para ser embajador.

Tras la decisión del ente de control, el presidente Gustavo Petro cuestionó a la procuradora general, Margarita Cabello y defendió que su Gobierno nombre en cargos diplomáticos a “negros, indígenas, trabajadores, jóvenes” y no “hijos de la oligarquía”.

“La procuradora no es la que puede catalogar a un líder estudiantil de si es líder o no. Conocí a Moisés como líder estudiantil y por eso lo nombré embajador ante México. Acostumbrados a que los cargos diplomáticos sean de los hijos de la oligarquía, no aguantan que nos representen negros, indígenas, trabajadores, ni jóvenes”, dijo.