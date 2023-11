Lo último: se cae el nombramiento del polémico embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco. Las razones de la decisión judicial

El embajador tampoco cumplió con un segundo requisito. “El mismo sentido, el nombrado no acreditó experiencia profesional relacionada, ya que en la página web de la Presidencia de la República, se relacionó su experiencia, misma que no se encuentra relacionada con el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario... ni tampoco alcanza los veinticinco (25) años de servicio que requiere un funcionario de carrera diplomática para alcanzar la categoría de embajador extraordinario”.

El tema fue polémico desde que se anunció su nombramiento, cuando la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) lo rechazó precisamente por la falta de experiencia. De acuerdo con la hoja de vida con la que se postuló para el cargo, solo cuenta con título de bachiller académico. Reportó que no terminó la universidad y que cursó nueve semestres de Política y Relaciones Internacionales. En su gestión, además, se le acusó de ser maltratador laboral y de poner la sede diplomática al servicio de fiestas y eventos sociales.

Moisés Ninco Daza está al frente de una embajada que debe tratar temas complicados como el narcotráfico, la migración y el fentanilo. No cumplía requisitos para el cargo. | Foto: Redes sociales

En su decisión, el tribunal fue muy claro en señalar que para el cargo de embajador Extraordinario y Plenipotenciario, “según lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, no podrá ser compensado el Título Profesional, por lo tanto, excedía la competencia de la Comisión Evaluadora de Méritos al no poder recomendar su nombramiento por no poder compensar el título profesional, aunque pudiesen deliberar la compensación de la experiencia profesional relacionada que el aspirante tampoco pudo acreditar”.