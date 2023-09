Escándalo: el embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, enfrenta quejas por acoso laboral. También denuncian que abusa de la sede de la embajada con fiestas

“A todo el mundo lo trata mal. Es demasiado displicente con los subalternos, he recibido el peor de los tratos después de que se suponía que al ser militantes del Pacto Histórico la relación iba a cambiar”, le dijo una fuente a SEMANA .

No es algo viable en su país: AMLO explicó por qué es errada la propuesta de embajador colombiano en México frente al narcotráfico

Hay quienes dicen que al embajador hay que cogerlo con pinzas para poder conversar con él, que no escucha los consejos de los diplomáticos de carrera y que para acercarse a su despacho prácticamente toca tener credencial de la Colombia Humana porque los comentarios de los que no son de su círculo de izquierda no son bien vistos.