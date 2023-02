”Yo también soy usuario habitual de cannabis”: Moisés Ninco, embajador de Colombia en México, se solidarizó con Susana Boreal

Este jueves, en audiencia pública sobre el uso adulto del cannabis, la representante Susana Gómez Castaño, mejor conocida como Susana Boreal, confesó que consume marihuana todos los días. En solidaridad, Moisés Ninco Daza, embajador de Colombia en México, hizo público que también es usuario habitual.

El embajador, polémico por su falta de preparación para el cargo, también criticó a quienes “estigmatizaron fumarse un porro”.

Yo también soy usuario habitual de cannabis. Así le pese a quienes normalizaron bombardear niños y estigmatizaron fumarse un porro.



La descriminalización y la regulación son parte fundamental del cambio en la política de drogas. Tarea prioritaria de la política latinoamericana. https://t.co/dYMPQU1avx — Moisés Ninco Daza (@MoisesAlvaro_) February 23, 2023

“Yo también soy usuario habitual de cannabis. Así le pese a quienes normalizaron bombardear niños y estigmatizaron fumarse un porro. La descriminalización y la regulación son parte fundamental del cambio en la política de drogas. Tarea prioritaria de la política latinoamericana”, publicó el jefe de misión en su cuenta de Twitter.

Moisés Ninco, el polémico embajador de Colombia en México. - Foto: Yeremi Ruiz

La congresista, para mostrar su apoyo a la regulación del cannabis, confesó que le “encanta” consumir la sustancia diariamente.

“Soy consumidora de marihuana, hacerlo todos los días me encanta. Lo hago de manera regular y me encanta ver acá en el Congreso esa pancarta gigante que dice cannabis porque rompe con la ideología de este país que, precisamente, criminaliza el consumo”, reveló la parlamentaria del Pacto Histórico en una audiencia pública.

Agregó que “hacerlo todos los días me encanta y no me da pena decirlo porque necesitamos una transformación cultural en este país, la marihuana no tiene nada que ver sobre cómo seamos como personas”.

La congresista dijo que el presidente Gustavo Petro les ha dicho que la regulación del cannabis es una prioridad “para legalizarla” porque es una realidad cultural y social que no se puede esconder. Argumentó que la legislación suele ser mucho más atrasada de la realidad social que se está viviendo.

Boreal indicó que la regulación del cannabis podría traer muchos beneficios económicos y médicos al país. Además, se comprometió a liderar una causa para que en Colombia se respeten los derechos “al ocio, al disfrute y a la fiesta”.

La polémica alrededor de Moisés Ninco

Este martes, 21 de febrero, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, en respuesta a una acción de tutela, recibió el acta de la reunión de la Comisión Evaluadora de Méritos que avaló el nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador de Colombia en México.

De acuerdo con el documento, Función Pública no tuvo en cuenta las objeciones de Dolly Montoya, miembro de la comisión y rectora de la Universidad Nacional, para nombrar a Ninco Daza en el cargo.

La comisión la integran Montoya, Arturo Luna, ministro de Ciencia, y César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública. De acuerdo con la académica, quien adjuntó su análisis en un escrito, el ahora funcionario diplomático no cuenta con el “mérito” para el cargo que ocupa.

“Una vez revisada la documentación soporte, el señor Álvaro Ninco no ha demostrado experiencia sobresaliente en el desempeño de ninguna disciplina, ocupación, arte u oficio, su corta experiencia (2 años) no presenta relevancia o reconocimiento, que lo ubiquen como líder o referente en alguna área política, debido a que no ha ocupado alguna dignidad que lo lleve a lograr reconocimiento”, dice el documento.

Además, habló sobre sus estudios inconclusos en ciencia política. “Lo acerca a estudiar los temas nacionales e internacionales, pero el asunto que nos ocupa en el presente análisis debe haber total convicción que se cumple el requisito de experiencia sobresaliente en el desempeño de una disciplina, ocupación, arte u oficio, aspecto que redundaría en la búsqueda de fortalecer los lazos y relaciones con uno de nuestros socios comerciales más importantes”.

Las palabras de Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, frente al caso de Moisés Ninco. - Foto: Unidiplo

Además, asegura que existen grandes empresas colombianas asentadas en México, las cuales esperan el apoyo del Gobierno para llevar a cabo diversas iniciativas.

“El nivel de diplomacia acreditada en México de todas las misiones es muy alto y no sería conveniente presentar un embajador que no reúne requisitos ni experiencia, porque debería tener amplio conocimiento en materia jurídica y comercial como de la Alianza del Pacífico”, dice el texto de Montoya.

Además, asegura que si bien es joven, Ninco podría tener más reconocimientos en las labores que ha desempeñado: “Si bien el señor Ninco es joven (28 años), al tener poca experiencia, podía haberse destacado como líder juvenil o estudiantil o sobresalir en algún área, aspecto que aquí no se demuestra; como consecuencia de lo anterior, no se adjunta reconocimiento alguno”.

Gustavo Petro en el nombramiento de Moisés Ninco. - Foto: Moisés Ninco

Dijo que la empresa privada en la que laboró no tiene ni página web y que Ninco fue asistente en el rango más bajo de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Gustavo Bolívar. Además, su participación en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de la Sabana solo fue de un día.

“Por tanto, no se recomienda avalar la hoja de vida del señor Ninco para que el Gobierno colombiano lo nombre como embajador ante los Estados Unidos Mexicanos”, concluyó Montoya.

A pesar de las reservas de Montoya, los otros dos funcionarios del Gobierno decidieron avalar a Ninco, convirtiéndolo en embajador de Colombia en México.