“Soy consumidora de marihuana, hacerlo todos los días me encanta”: Susana Boreal, del Pacto Histórico

La representante a la Cámara del Pacto Histórico, Susana Gómez Castaño (Susana Boreal), sigue sorprendiendo en los pasillos del Congreso. Sus intervenciones han sido criticadas por sus propios compañeros al considerar que no estudia los proyectos de ley o las reformas que se tramitan y que sencillamente lanza opiniones sin argumentos.

Este jueves 23 de febrero la congresista fijó su postura sobre la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia y confesó que consume marihuana todos los días.

“Soy consumidora de marihuana, hacerlo todos los días me encanta. Lo hago de manera regular y me encanta ver acá en el Congreso esa pancarta gigante que dice cannabis porque rompe con la ideología de este país que, precisamente, criminaliza el consumo”.

Agregó que “Hacerlo todos los días me encanta y no me da pena decirlo porque necesitamos una transformación cultural en este país, la marihuana no tiene nada que ver sobre cómo seamos como personas”.

Susana Gómez 'Boreal', representante a la Cámara por Antioquia.

El congresista dijo que el presidente Gustavo Petro les ha dicho que la regulación del cannabis es una prioridad “para legalizarla” porque es una realidad cultural y social que no se puede esconder. Argumentó que la legislación suele ser mucho más atrasada de la realidad social que se está viviendo.

Boreal indicó que la regulación del cannabis podría traer muchos beneficios económicos y médicos al país. Además, se comprometió a liderar una causa para que en Colombia se respeten los derechos “al ocio, al disfrute y a la fiesta”.

Sus declaraciones generaron sorpresa entre algunos legisladores que estaban participando en la audiencia en el Congreso, pero como se tocaba el tema de la regulación del cannabis de uso adulto, ninguno se pronunció.

La intervención de la congresista del Pacto Histórico fue el preámbulo de la audiencia en el Legislativo y después de sus declaraciones empezaron a escucharse las argumentaciones serias sobre por qué debe existir una regulación del cannabis de uso adulto en Colombia. Además, participaron quienes están en contra y también dieron a conocer sus posturas documentadas.

Boreal lleva siete meses en el Congreso, lugar al que llegó gracias a la lista cerrada del Pacto Histórico y con el paso de los meses se ha dado a conocer por sus salidas en falso.

La directora de orquesta colombiana Susana Boreal dirige a más de 400 músicos reunidos en el antiguo Parque de los Deseos, hoy Parque de la Resistencia, para interpretar una versión actualizada del himno nacional colombiano, en Medellín, Colombia, el 5 de mayo de 2021.

En agosto de 2022 quedó registrado en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, que la congresista quería firmar una proposición que había presentado previamente el representante Daniel Carvalho.

“Quisiera adherir y firmar una de las proposiciones del representante Daniel Carvalho, por favor”, dijo la congresista con voz tímida. Y luego reconoció: “No sé cómo es el procedimiento”, afirmó.

Ante las dudas de lo que estaba ocurriendo, la mesa directiva le preguntaba cuál era su propósito, a lo que la congresista contestó: “No, qué pena. No sé cómo es el procedimiento para firmar una de esas proposiciones de Carvalho”, aseguró.

Pero el hecho no acabó ahí. La parlamentaria del Pacto no solo no sabía cómo firmar la proposición, sino que tampoco tenía claro qué era lo que quería firmar. Cuando le preguntaron qué era lo que quería apoyar, comentó con voz dudosa: “Donde se cita al gobernador, al alcalde, lo que tiene que ver con el metro de Medellín, por favor”, comentó Gómez.

Ante lo extraña de la solicitud y del momento, uno de los funcionarios que intentaba descifrar lo que decía la congresista, se notó perdido ante lo irreal del momento. Todo esto generó molestia porque Boreal antes de llegar al Legislativo dijo que Colombia tenía 36 departamentos.

Un mes después la joven, sin embargo, se convirtió en tendencia rápidamente en las diferentes redes sociales debido a que se viralizó un video en el que aparece cantando durante el evento la famosa canción lírica del ‘Ave María’.

“Les cuento lo que hablé en Andicom frente a los grandes referentes TIC: la inteligencia artificial al servicio del arte y la cultura, impuestos a OTT para el beneficio del sector cultural y la legislación colombiana frente al avance tecnológico”, indicó Boreal.

Luego, añadió: “Además, canté ‘Ellens dritter Gesang’ o el ‘Ave María’, un lied (canción lírica en alemán) del compositor Franz Schubert. Recordando cuando estudié canto lírico (no confundir con ópera, que es un género) en la universidad, antes de pasarme a Dirección de Orquesta”.

Pese a que la música es parte de su esencia, la antioqueña recibió cientos de críticas y cuestionamientos en Twitter. Incluso, muchos internautas se burlaron de su presencia en el Congreso.

“He cantado toda mi vida y lo seguiré haciendo, no suelo responder ataques porque ese no es el debate. Pero aquí sí les cuento que pierden el tiempo, cantar no es un insulto para mí. Es un ejercicio maravilloso. Mi equipo está lleno de personas brillantes y trabajadoras, acosarlos a ellos tampoco les servirá como estrategia para acallar mi voz”, contestó la congresista.