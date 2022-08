A Susana Boreal, del Pacto Histórico, le llueven críticas y la castigan en redes porque no conoce los procedimientos del Congreso

La representante a la Cámara por Antioquia, Susana Gómez, conocida en las redes sociales como Susana Boreal, volvió a ser objeto de críticas por desconocer cómo funciona el Congreso.

Esta vez, el hecho ocurrió en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, en que quedó registrado que la congresista del Pacto Histórico quería firmar una proposición que había presentado previamente el representante Daniel Carvalho.

“Quisiera adherir y firmar una de las proposiciones del representante Daniel Carvalho, por favor”, dijo la congresista con voz tímida. Y luego reconoció: “No sé cómo es el procedimiento”, afirmó.

De la misma creadora de los 36 departamentos... pic.twitter.com/WL4XF57F6s — José Fernando Valencia Fernández (@JFValenciaF) August 5, 2022

Ante las dudas de lo que estaba ocurriendo, la mesa directiva le preguntaba cuál era su propósito, a lo que la congresista contestó: “No, qué pena. No sé cómo es el procedimiento para firmar una de esas proposiciones de Carvalho”, aseguró.

Pero el hecho no acabó ahí. La parlamentaria del Pacto no solo no sabía cómo firmar la proposición, sino que tampoco tenía claro qué era lo que quería firmar. Cuando le reguntaron qué era lo que quería apoyar, comentó con voz dudosa: “Donde se cita al gobernador, al alcalde, lo que tiene que ver con el metro de Medellín, por favor”, comentó Gómez.

Ante lo extraña de la solicitud y del momento, uno de los funcionarios que intentaba descifrar lo que decía la congresista, se notó perdido ante lo irreal del momento.

Por supuesto, llegaron las críticas a la congresista porque no es la primera vez que le sucede un hecho en el que desconoce cómo funciona el Congreso. Por eso, tuvo que salir a excusarse, aunque dijo que no se arrepiente.

“No me da miedo decir que no sé algo y pedir ayuda. Ya bájenle, pues, que de ahí nadie sabía cómo se hacía, pero yo soy la única que se atreve a mostrarse humana. P.D. En esa comisión alguien citó a debate de control político a una ministra que no está posesionada, pero ajá”, aseguró.

No me da miedo decir que no sé algo y pedir ayuda.



Ya bájenle pues, que de ahí nadie sabía cómo se hacía, pero yo soy la única que se atreve a mostrarse humana.



P.D. En esa comisión alguien citó a debate de control político a una Ministra que no está posesionada, pero ajá. 😂 — Susana Boreal (@SusanaBoreal) August 5, 2022

Asimismo, aseguró que había preguntado a los que estaban alrededor, pero tampoco sabían cómo se hacía. “Ja, ja, ja o sea, les pregunté a todos los que estaban ahí y nadie sabía cómo hacer eso. Les cuento un chisme, allá casi nadie tiene idea de nada, pero todos se hacen los eruditos. Yo prefiero ser sincera y trabajar, como siempre lo he hecho. Besitos”, dijo.

No es la primera vez que a Boreal le sucede un hecho de este tipo, previamente había quedado en evidencia su desconocimiento del país, de la manera en la que funciona el Congreso y, por lo tanto, del propósito con el que llegó al Capitolio.

En medio de un cuestionario, luego de que resultara electa por el Pacto, le preguntaron cuántos departamentos tiene el país, a lo que respondió 38.

Cuando le preguntaron cómo se hace una reforma a la Constitución, tampoco supo, a pesar de que se trata de una de las tareas básicas que va a desempeñar en el Congreso. Tampoco supo responder a cuántas legislaturas hay en un periodo de un congresista y no supo qué era una moción de censura y a quiénes se puede censurar. “Ay, Dios mío, hay muchas cosas que necesito aprender, definitivamente”, dijo.

Pero su desconocimiento no solo ha sido con temas relacionados con el Congreso, tampoco sabía cuánto costaba un pasaje de TransMilenio en Bogotá, ni un tiquete de metro en Medellín, su ciudad natal.

Gómez llegó a la lista del Pacto porque fue directora de una orquesta sinfónica en Medellín que estuvo presente en el paro del año pasado. Asimismo, fue una de las que le gritó a Duque y saboteó su discurso en medio de su posesión.